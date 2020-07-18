الجيش ينشر مزيداً من القوات في المنافذ

2020/07/18 | 23:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، السب، عن نشر مزيد من قوات الجيش في الأيام المقبلة في المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة ميدانية إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران وميناء أبو فلوس، وذلك للوقوف على أهم الإجراءات المتخذة من قبل القوة المنفذة لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد زيارتة الأخيرة إلى البصرة.

وقال نزال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات المسلحة متمثلة بالجيش العراقي شرعت ومنذ اليوم الأول بمسك جميع المنافذ الحدودية في محافظة البصرة والتي شملت ميناء أم قصر وأبو فلوس وكذلك منفذي الشلامجة وسفوان".

والتقى قائد العمليات مدراء منفذي الشلامجة وأبو فلوس وآمري الأفواج التي تم أرسالها للواجب، مشددا على "تنفيذ الأوامر ومنع الدخول للجهات غير المرخصة إلا عن طريق آمر القوة ومدير المنفذ".

وأضاف أن "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة وأنها على استعداد كامل للتصدي لأي عمل تخريبي إرهابي من شأنة أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي".

وأردف بالقول، إن "القيادة ستقوم بإرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية من وحداتها الاحتياطية وذلك لضمان انسيابية عالية في الحركة التجارية ونقل البضائع".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد نشرت قوات الجيش في منافذ حدودية بمحافظتي البصرة وديالى، وتخطط لنشرها في بقية المنافذ، في مسعى لاستعادة سلطة الدولة عليها واحتواء الفساد المستشري فيها.

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