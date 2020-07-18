2020/07/18 | 23:31 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزال: سنرسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزال: سنرسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزال: سنرسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).