2020/07/18 | 23:31 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوداني يبدأ في اتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوداني يبدأ في اتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوداني يبدأ في اتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).