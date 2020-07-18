بالصور .. صحة النجف تغلق 8 محال مخالفة للشروط الصحية

2020/07/18 | 23:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداغلقت دائرة صحة النجف ، السبت، 8 محال تجارية لمخالفتها الشروط الصحية.وذكر بيان لوزارة الصحة، ان "صحة النجف الاشرف ومن خلال غرفة عمليات خلية الأزمة في المحافظة اغلقت 8 محال لـ5 أيام في المنطقة الشمالية (عسكري-مكرمة) لمخالفتهم الشروط الصحية " .واكدت " دائرة الصحة إنها مستمرة بمتابعة تطبيق التعليمات الصحية في أحياء النجف والأقضية والنواحي كافة".

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