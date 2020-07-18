كركوك تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/18 | 23:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتجاوزت الاصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك حاجز الـ 3000 اصابة بحسب اخر احصائية في المحافظة.وقالت دائرة صحة كركوك في بيان "ان المحافظة سجلت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 176 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا الى انه تم تسجيل 94 حالة شفاء ووفاة 8 مصابين.واضاف: ان مجموع الاصابات بفايروس كورونا المستجد في كركوك بلغ 3082 اصابة منذ تفشي الفايروس، مبينا ان حالات التعافي من كورونا بلغت 1488 حالة، مضيفا، ان اعداد الوفيات ضمن المصابين بكورونا في كركوك بلغت 155 حالة وفاة.واشار الى ان 1439 مصابا بالفايروس المستجد بكركوك، يرقدون تحت العناية الصحية.

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