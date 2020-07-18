الإعلان عن مواعيد منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

2020/07/18 | 23:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية اعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، مواعيد منافسات كرة القدم بعد التعديلات التي طرأت عليها بسبب التأجيل من تموز الجاري، حتى نفس الشهر من عام 2021.وتضم البطولة كل من مصر، إسبانيا، فرنسا، رومانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، أستراليا، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل واليابان -المستضيف-، ويتبقى مقعدان سيتم تحديدهما لاحقًا.ومن المقرر أن يتم تحديد قرعة البطولة، قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق المنافسات، وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي سيتحدد بناءً عليها رقم مباراة منتخب مصر في كل يوم من أيام البطولة.وحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة عبر موقعها الرسمي، فإن مواعيد مباريات البطولة بعد التعديلات ستكون كالتالي "بتوقيت بغداد": يوم 22 تموز "الجولة الأولى": استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:30 صباحًا - المباراة الثانية 3:30 عصرًا.استاد طوكيو: المباراة الأولى 11:00 صباحاً صباحاً - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد كاشيما: المباراة الأولى 11:00 صباحاً صباحاً - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 11:30 صباحاً صباحاً - المباراة الثانية 04:30 عصرًا.يوم 25 تموز "الجولة الثانية": استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:30 صباحًا المباراة الثانية 03:30 عصرًا.استاد كاشيما: المباراة الأولى 11:00 صباحًا - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد سايتاما: المباراة الأولى 11:00 صباحًا - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 11:30 صباحًا - المباراة الثانية 04:30 عصرًا.يوم 28 تموز "الجولة الثالثة": استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 11:00 صباحًا - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد مياجي: المباراة الأولى 11:00 صباحًا - المباراة الثانية 04:00 عصرًا.استاد سايتاما: المباراة الأولى 11:30 صباحًا - المباراة الثانية 04:30 عصرًا.استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 11:30 صباحًا - المباراة الثانية 04:30 عصرًا.يوم 31 تموز "دور الثمانية": استاد مياجي: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.استاد كاشيما: مباراة الساعة 12:00 صباحًا.استاد سايتاما: مباراة الساعة 1:00 ظهرًا.استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 2:00 ظهرًا.يوم 3 آب "الدور قبل النهائي": استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.استاد سايتاما: مباراة الساعة 2:00 ظهرًا.يوم 6 آب "المركز الثالث": استاد سايتاما: مباراة الساعة 2:00 ظهرًا.يوم 7 آب "النهائي": استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 02:30 ظهرًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن مواعيد منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن مواعيد منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).