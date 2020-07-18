خلال 20 دقيقة فقط ..نجاح نموذج جديد لاختبار يكشف الأجسام المضادة لكورونا

2020/07/18 | 23:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية في ظل كثرة الأخبار التي يتم تداولها عن اختبارات مرض فيروس كورونا أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن اختبارا بريطانيا جديدا للأجسام المضادة للفيروس تجاوز التجارب على البشر بنجاح.الاختبار الجديد الذي تم تطويره من قبل جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع الشركات البريطانية الرائدة في مجال تشخيص الأمراض يسمح بتحديد وجود الأجسام المضادة خلال 20 دقيقة فقط، وبدقة 98.6%، بينما يتعين انتظار نتائج الاختبارات الأخرى ليوم واحد على الأقل وفقا لموقع قناة " روسيا اليوم".و تم تصميم الاختبار للاستخدام في المنازل، وهو يحدد الأجسام المضادة لكورونا عن طريق أخذ عينات الدم من الأصابع، وجرت تجارب سرية على البشر لهذا الاختبار الجديد في يونيو الماضي، والآن تخطط الحكومة البريطانية لتوزيع هذا النوع من الاختبار على ملايين البريطانيين مجانا .ومن المتوقع أن يحصل الاختبار على الموافقة الرسمية من قبل السلطات البريطانية خلال الأسابيع القادمة، حيث تأمل الحكومة بأن الاختبار الذي أطلق عليه اسم AbC-19 سيستخدم ضمن البرنامج للفحوصات الشاملة للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا قبل نهاية العام الحالي.من جهته كشف د.كريس هاند ، رئيس مركز RTC UK ورئيس شركة Abingdon Health ، عن أن الاختبار الجديد الذي تم إجراؤه في المملكة المتحدة اجتاز أول تجربة إكلينيكية كبرى الشهر الماضي ، شارك فيها ما يقرب من 300 شخص وأجريها علماء في جامعة أولستر.وأبلغ الدكتور هاند التلغراف: "تم العثور على دقة 98.6 في المائة ، وهذه أخبار جيدة للغاية.لقد عملنا في نوبتين ليلا ونهارا ، ليلا ونهارا ، سبعة أيام في الأسبوع.عادة ما يستغرق هذا النوع من برامج التنمية عامًا.لقد فعلناها في 10 أسابيع ،و "نحن الآن بصدد التوسع مع شركائنا لإنتاج مئات الآلاف من الجرعات كل شهر."وقال الدكتور هاند كشف أن وزارة الصحة تجري بالفعل مفاوضات خلف الكواليس مع المملكة المتحدة- RTC بشأن شراء ملايين الاختبارات قبل نهاية العام، مضيفا "نحن نعمل مع وزارة الصحة في الجانب التجاري من الأشياء واتفاقيات الشراء وما إلى ذلك.أحد الأشياء الرئيسية هو التأكد من أننا نقدم قيمة مقابل المال".وبموجب الخطط الحكومية ، سيتم توزيع الاختبارات على المتخصصين في الرعاية الصحية أولاً قبل إتاحتها لملايين الأشخاص لاستخدامها في المنزل ، والذين يقومون بعد ذلك بإرسال نتائجهم إلى قاعدة بيانات مركزية، وستكون الاختبارات مجانية وتطلب عبر الإنترنت بدلاً من بيعها في محلات السوبر ماركت، كما ستأتي كل مجموعة في صندوق مع رمز باركود QR يربط بمقطع فيديو يوضح للمستخدم كيفية وخز إصبعه بأمان وإدارة الاختبار.

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