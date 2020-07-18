2020/07/18 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حجز آرسنال مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أقصى حامل اللقب مانشستر سيتي بالتغلب عليه بهدفين دون رد، مساء يوم السبت في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.

وسجل ثنائية آرسنال بيير إيميريك أوباميانج، وينتظر المدفعجية في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي التي سيحتضنها ويمبلي غدًا الأحد.

وتمكن آرسنال من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما أرسل بيبي عرضية من الجانب الأيمن تجاه أوباميانج الخالي من الرقابة على القائم البعيد، ليسدد الجابوني كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعدما أخطأ إديرسون في تمرير الكرة ليقطعها سيبايوس وتصل إلى أوباميانج الذي تخلص من حارس السيتي بتمريرة لبيبي أمام المرمى الخالي على حدود منطقة الجزاء، إلا أن دفاع السيتي تمكن من إبعاد الكرة.

وبدأ السيتي الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، وذلك بتسديدة في الدقيقة 48 من قبل سترلينج من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.



وبعدها بدقيقة واحدة أرسل دي بروين عرضية أرضية متقنة لسترلينج داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل السيتي زحفه تجاه مرمى آرسنال بعرضية أرضية من دي بروين لسيلفا داخل منطقة الـ6 ياردة في الدقيقة 67، ليسدد الإسباني بغرابة إلى جوار القائم.

وأطلق أوباميانج رصاصة الرحمة على رجال بيب جوارديولا في الدقيقة 71، فمن هجمة مرتدة أرسل تيرني كرة بينية من قبل وسط الملعب للجابوني لينفرد بإديرسون ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرسنال يطيح بسيتي من كأس الاتحاد ويبلغ النهائي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرسنال يطيح بسيتي من كأس الاتحاد ويبلغ النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).