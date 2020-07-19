2020/07/19 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة معلمي البصرة تطالب بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة معلمي البصرة تطالب بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة معلمي البصرة تطالب بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).