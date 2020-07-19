عمليات بغداد تصدر توجيها بشأن اصحاب توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية

2020/07/19 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاحد، توجيها بشأن اصحاب توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، "وجهنا بتسهيل مهمة أصحاب توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية في بغداد".

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