المثنى.. صرف رواتب العقود والاجراء في وزارة الكهرباء الاسبوع الحالي

2020/07/19 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ المثنى

اعلن محافظ المثنى، احمد منفي،اليوم السبت، موافقة وزير الكهرباء على صرف رواتب العقود والاجراء الع...





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