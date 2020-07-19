توجيه بشأن تسهيل مهمة اصحاب توصيل الطلبات ببغداد

2020/07/19 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاحد، توجيها بشأن تسهيل مهمة اصحاب توصيل الطلبات بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قائد عمليات بغداد وجه بتسهيل مهمة اصحاب توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية".

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