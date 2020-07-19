كرد وعرب سوريا : مزيدا من المكاشفة - صلاح بدرالدين

2020/07/19 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين من المعلوم أن قسما من النخب السورية وخاصة المستقلة منها والتي لم تكن مسؤولة عن كل مااقترف من أخطاء وخطايا بدأت تنكب عبر الأبحاث وغرف النقاش والمواقع الاعلامية على مراجعة الماضي وقراءة الحاضر واستنباط آفاق المستقبل ومن أهم المواضيع التي تأخذ حيزا من الوقت والجهد تعريف الشعب السوري ومكوناته القومية وخصوصا جوانب القضية الكردية السورية التاريخية منها والسياسية والمبدئية والحقوقية والصيغة الأفضل لحلها ......





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