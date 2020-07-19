احمد عبد السادة ...عندما يروج المثقف للقتل والإرهاب والعنصرية - جلال الصباغ

2020/07/19 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ في تناولنا لفكر المثقفين ورؤاهم بخصوص ما يجري على الساحة السياسية والاجتماعية والأمنية، نحاول أن نبين دور بعض منهم خصوصا المحسوبين على النظام، الذين أصبحوا ناطقين باسم الطائفة والقومية ، فمثل هؤلاء المعتاشين على موائد السياسيين والمليشيات، مهمتهم الوحيدة هي تبرير الجرائم المرتكبة من قبل النظام وأجهزته الأمنية ومليشياته.



احمد عبد السادة نموذج واضح لهذا المثقف الذي عمل طوال سنوات على تبرير ا ......





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