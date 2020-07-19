محافظة بغداد تنفي إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح المطاعم

2020/07/19 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت محافظة بغداد إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح المطاعم.

وشددت المحافظة في بيان، على&...





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