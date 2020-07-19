تسجيل 58 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2020/07/19 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم السبت فحص ٣٧٢ مسحة، وسجلت ٥٨ اصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية".واضاف انه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة هذا اليوم ، بينما تماثل ٨٠ مصابا للشفاء" .ولفت الى ان "حالات الاصابة التراكمية قد بلغت ٢٦٤٢ ، وعدد حالات الوفاة إلاجمالية ١١٢ حالة ، فيما بلغت حالات الشفاء إلاجمالية ١٩٧١ حالة".

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