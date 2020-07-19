بسبب سرقتها للمساعدات الطبية.. تظاهرات ضد جمعية الهلال الاحمر

2020/07/19 | 00:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بقيام مجموعة من الناشطين بتظاهرة ضد جمعية الهلال الاحمر.وقال المصدر ان "مجموعة من الناشطسن سيتظاهرون اليوم الأحد مقابل جمعية الهلال الاحمر ضد (سرقة الجمعية للمساعدات الطبية الصينية والدول الاخرى المخصصة لمرضى كورونا وبيعها في الاسواق).واضاف ان "التجمع في ساحة الفارس العربي / قرب معرض بغداد / ساعة ١٠ ".

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