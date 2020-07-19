لقاء الرئاسات الثلاث.. الخارجية تنشر برنامج زيارة ظريف الى بغداد

2020/07/19 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد نشرت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.

وكان السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي اوضح، السبت (18 تموز 2020)، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد الاحد.

وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن زيارة ظريف للعراق لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق في كافة المجالات".

وكانت وزارة الخارجية العراقية كشفت، السبت (18 تموز 2020)، عن زيارة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى بغداد يوم الاحد.

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