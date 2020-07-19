2020/07/19 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الإماراتية، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 85%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 85%) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 85%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).