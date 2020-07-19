روحاني: 25 مليون إيراني ربما أصيبوا بكورونا

2020/07/19 | 02:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط - الصورة لرويترز

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