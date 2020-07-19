وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى “بقشيش” لمشاهير هوليوود

2020/07/19 | 02:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عندما يحصل أحد الأشخاص على خدمة مميزة من نادل بأحد المطاعم أو الفنادق وغيرها من الأماكن العامة، يكون جواب العميل هو إعطاء العامل “بقشيش ” أو “إكرامية”، نظير خدمته المميزة، وقد تختلف قيمة “البقشيش”، حسب المكانة الإجتماعية للعميل أو الزبون، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشاهير، حيث أشار تقرير عن موقع ” therichest”، إلى أكبر […]

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