نهاية مُروعة لمُسن أندونيسي اغتصب أكثر من 300 طفل

2020/07/19 | 03:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أقدم رجل العصابات ومغتصب الأطفال الفرنسي، الذي قام بالاعتداء الجنسي على أكثر من 300 طفل، على الانتحار داخل أحد السجون، وفقًا لرجال الشرطة الإندونيسية.وتم القبض على المنحرف فرانسوا كاميل أبيلو، البالغ من العمر 65 عامًا في غرفة فندق غرب جاكرتا، حيث عثر عليه مع فتاتين عاريتين بعد تلقي بلاغ.وذكرت وكالة أسوشيتد برس، […]

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