2020/07/19 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دفعت سيدة في أبو ظبي، بالإمارات حياتها ثمنا لمحاولتها اصطحاب طفلتها في رحلة، وذلك بعد خلاف أسري نشب بينها وبين زوجها في منزل الزوجية، تطور إلى تشابك بالأيدي إلى أن وصل إلى قيام الزوج بطرح زوجة على الأرض والاطباق بكلتا يديه على عنقها ثم ربط عنقها بغترة (شماغ) وشده بقوة حتى لفظت آخر أنفاسها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. يقتل زوجته بـ “الغترة” بسبب رحلة لابنتهم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. يقتل زوجته بـ “الغترة” بسبب رحلة لابنتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).