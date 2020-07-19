ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

2020/07/19 | 03:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جدلاً بين مُتابعيها بظهورها الأول مع زوجها الفنان أحمد العوضي.ونشرت ياسمين التي عٌرف عنها عدم نشرها تفاصيل حياتها الخاصة، فيديو عبر “انستجرام” يجمعها بزوجها، أثناء قضائهما إجازة الصيف على أحد السواحل كما يظهر من ملابسهما.ويبدو أن العوضي لم ينتبه للفيديو المصور، وعقب نشر ياسمين له، علق العوضي […]

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