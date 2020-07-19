ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

2020/07/19 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت صحيفة “الوطن” المصرية، إن الفنان المصري محمد رمضان تجاهل الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة عام في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الفنان يتواجد في الساحل الشمالي متجاهلا التعليق على حكم حبسه، حسب قول الصحيفة.وكانت محكمة الدقي الجزئية في مصر قد قضت بحبس الممثل محمد رمضان […]

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