الصحة العالمية تسجل قفزة قياسية بإصابات كورونا في العالم

2020/07/19 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت منظمة الصحة العالمية، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 259848 حالة.

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