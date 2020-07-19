آخر تطورات محاكمة الاعلامي “نيشان” بتهمة الإساءة لتركيا

2020/07/19 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أحالت النيابة العامة في بيروت، الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا.وحددت النيابة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنه “بناء على الإخبار المقدم للنيابة العامة بحق الإعلامي نيشان، تمت إحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت”.وكان نيشان وصف الرئيس […]

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