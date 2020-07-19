إليسا تهاجم حكومة بلادها: “لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن”

2020/07/19 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، مسؤولي حكومة بلادها، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.وكتبت إليسا عبر حسابها على “تويتر”: “يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بيوتا، لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية”.[…]

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