داعش يتبنى عملية اغتيال آمر لواء 59 في الجيش العراقي

2020/07/19 | 05:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم داعش الارهابي، يوم السبت، (18 تموز 2020)، مسؤوليته عن عملية اغتيال آمر اللواء 59 في فرقة المشاة السادسة التابعة للجيش العراقي، علي غيدان ا...

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