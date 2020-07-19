السفير الإيراني في بغداد يكشف أسباب زيارة ظريف إلى العراق

2020/07/19 | 05:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف السفير الإيراني في بغداد عن أسباب زيارة وزير خارجية بلاده، محمد جواد ظريف، إلى العراق، المقررة، غدا الأحد.ونقلت وكالة “إرنا” اليوم عن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن زيارة ظريف إلى العراق تأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.وأوضح مسجدي أن هذه الزيارة تهدف إلى تمتين العلاقات والأواصر الاستراتيجية في […]

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