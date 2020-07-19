الكاظمي في السعودية غداً وسط توقعات نتائج كبيرة

2020/07/19 | 05:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، غداً الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ويرافق الكاظمي وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين، حسب مصادر رسمية عراقية، فيما يؤكد سفير العراق في السعودية أن الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف […]

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