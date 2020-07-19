أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

2020/07/19 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجّلت الولايات المتّحدة نحو 60 ألفاً و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3,698,209 منذ بداية الوباء.وخلال الساعات الأربع […]

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