ظريف يغادر طهران متوجها الى بغداد

2020/07/19 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف صباح اليوم السبت العاصمة طهران متوجها الى العراق على رأس وفد سياسي رفيع المستوى....

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