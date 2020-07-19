اجندات اساسية في جعبة زيارة ظريف للعراق، ما هي؟

2020/07/19 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الباحث السياسي هادي قبيسي، ان ايران وازنت بين التعاون الاقتصادي التجاري والتنموي مع العراق وبين التعامل الامني والشراكة التاريخية التي حصلت بين ا...

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