2020/07/19 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبعة اشهر مرت على جريمة اغتيال القادة الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.القضية لم تنته والحساب لم يقفل.حاسبوا قتلة القادة، هاشتاغ اطل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن نستقر إلا ان الاخذ بالثأر.. تحية عراقية لقادة النصر الشهداء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن نستقر إلا ان الاخذ بالثأر.. تحية عراقية لقادة النصر الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).