تريد أن تصبح غنيا؟.. أشياء توقف عن فعلها

2020/07/19 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “خنيال” الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الفروقات في التفكير بين الأغنياء والفقراء، والعادات التي تمارسها كل فئة بشكل مختلف والتي تؤثر بشكل مباشر على الدخل.وقال الموقع، في تقريره، إن هذا الاختلاف في طريقة التفكير بين الأغنياء والفقراء أثار اهتمام الباحث توماس كورلي، الذي توصل بعد إجراء أبحاث حول المجموعتين لمدة خمس سنوات […]

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