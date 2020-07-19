أفضل الطرق لشد الجلد دون جراحات تجميلية

2020/07/19 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “ليزا” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الطرق الفعالة في شد الجلد بعد فقدان الوزن دون الحاجة للقيام بعمليات جراحية تجميلية.وقال الموقع في تقريره، إن الكثير من أولئك الذين نجحوا في فقدان الوزن وخسارة العديد من الكيلوغرامات، ظلوا يعانون من مشكل الجلد المترهل الذي يحرمهم من التمتع بالمظهر الجذاب الذي بذلوا من أجله […]

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