2020/07/19 | 08:04 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.

وكان السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي اوضح، السبت (18 تموز 2020)، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني مح

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناس

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، امجد العقابي، اليوم السبت، عن ابرز التفاصيل في ملف الربط الخليجي للطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان مدة انجاز هذا المشروع لا تتجاوز سنة ونصف.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)، إن "الربط الخليجي للطاقة

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