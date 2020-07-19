وزير الخارجية الإيراني يصل الى العاصمة العراقية بغداد

2020/07/19 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له اليوم الاحد الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين والسا...

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