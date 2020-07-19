2020/07/19 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي العراقي عباس العرداوي، ان زيارة الوزير ظريف الى العراق ليست الاولى كوزيراً لخارجية ايران الذي حمل ملفات متعددة في حقب متعددة لرؤسا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما أهمية زيارة ظريف لبغداد وسط تحرك عصابات داعش؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما أهمية زيارة ظريف لبغداد وسط تحرك عصابات داعش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).