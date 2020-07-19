نصف ثروات العالم يملكها 26 شخصا

2020/07/19 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن أغنى 26 شخصا في العالم يحوزون على ثروات تساوي ثروة نصف سكان العالم، لافتا إلى أن 70 بالمئة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة غياب المساواة في الدخل والثروة”.واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القوى العالمية بتجاهل مسألة عدم المساواة في المؤسسات العالمية، لكنه […]

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