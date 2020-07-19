نضال العاملات الاجتماعيّات تحتَ نير الحكومة: ضحايا إهمال وتهميش متواصل ومهين - مريم أبو الهيجاء

2020/07/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_أبو_الهيجاء في لبّ المعترك السّياسي الّذي يعصف بدولة إسرائيل، ومع عدم التماسك الّذي نشهده أخيرًا في حكومة "الطوارئ"، حكومة نتنياهو وذلك الماريونيت الّذي يحركه بأنامله –غانتس، والتّي شقّ الناشطون صدورهم ليتمرّدوا عليها، ضد الفساد والاجحاف من قلب بلفور وسط بطش وتعسّف الشرطة، تتعرّى أكثر فأكثر سياسات متخلخلة تضرب مصلحة المواطنين، وتطال قطاعات وميادين واسعة، منها التعليم العالي المدفوع بمصالح ضيّقة يتشبّث ويتحكم ......





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