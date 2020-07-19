انتفاضة شعبية.. إلى أن ينتهي الاحتلال! - عصام مخول

2020/07/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول النقاش الذي تثيره خطة الضم في الضفة الغربية والترقب بشأن تنفيذ صفقة القرن، يهدف الى إشغال الشعب الفلسطيني والرأي العام الاسرائيلي والعالمي بمشروع الضم، لإبعاد الانظار عن القضية الجوهرية -استمرار الاحتلال الاسرائيليوما يرافقه من الإيغال في قهر الشعب الفلسطيني وقمعه، وتغوّل مشروع الاستيطان المتواصل للمناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 53 عاما.ويجب ان نسجل أمامنا أن صفقة القرن في جوهره ......





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