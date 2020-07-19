شاهد – مفتي مصر : تحويل آيا صوفيا لمسجد لا يجوز شرعا

2020/07/19 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مفتي الديار المصرية شوقي علا، إن تحويل تركيا لكنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد لا يجوز شرعا، مؤكدا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.وأضاف شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أن الرسول عليه السلام كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان.وتابع قائلا: “لنا فتاوى عديدة في هذا […]

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