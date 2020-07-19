كشف تأثير شبكة الجيل الخامس على صحة الإنسان

2020/07/19 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفر تقنية الشبكة اللاسلكية “5G”، التي بدأت بالانتشار في عام 2019، اتصالا فائق السرعة وعرض نطاق ترددي مرتفع، مما يؤدي إلى سرعات عالية جدا للإنترنت.ولكن هناك الكثير من الأشخاص لا يثقون بهذه التقنية، كونها جديدة، وحتى الآن لا يعرف الكثير عن الآثار الصحية المحتملة من الترددات التي تصدرها.والجدير بالذكر أن الإشعاعات التي […]

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