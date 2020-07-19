ثغرة في هواتف سامسونج منذ 2014 تسمح باختراقها

2020/07/19 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الطبيعي أن تكون هناك ثغرات في أنظمة التشغيل بكافة أنواعها، لكن ماذا لو عرفت أن هناك ثغرة في هواتف سامسونج جالكسي موجودة منذ عام 2014 ولم يتم حلها! وتحديدًا منذ هواتف سامسونج جالكسي S20 وجالكسي نوت 4! وهذه الثغرة وبكل بساطة تتيح للمخترقين اختراق هاتفك بشكل شبه كامل!ثغرة في هواتف سامسونج سامسونج قد بدأت […]

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