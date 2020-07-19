دعا لحل العمليات المشتركة.. علاوي: اقتحام مقر الكتائب كاد ان يؤدي لحرب أهلية

2020/07/19 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ما اقدم عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقتحام احدى مقرات كتائب حزب الله في منطقة الدورة مؤخرا، مؤكدا أنها كادت تؤدي الى حرب أهلية، فيما دعا الى حل قيادة العمليات المشتركة.وقال علاوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقتحام احدى مقرات كتائب حزب […]

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