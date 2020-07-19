2020/07/19 | 08:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد (19 تموز 2020)، إلى العاصمة بغداد رفقة وفد من المسؤولين الإيرانيين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن ظريف وصل الى مطار بغداد، على رأس وفد من المسؤولين الإيرانيين، في زيارة رسمية

وبحسب وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، وتظهر أجندة وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة، فإنه يصل إلى بغداد في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وفور وصوله، سيلتقي ظريف نظيره العراقي فؤاد حسين، في مقر وزارة الخارجية وسط بغداد، ليخوض مباحثات معه، يتبعها مؤتمر صحفي ومن ثم التحرك الى القصر الحكومي للقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبعد الكاظمي، يلتقي ظريف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ومن ثم رئيس الجمهورية برهم صال.

كما سيلتقي الوزير الزائر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وبحسب جدول الزيارة، إن وزير الخارجية الإيرانية سيغادر عائداً إلى بلاده مساء اليوم، رفقة الوفد الذي سيرافقه.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.

وكان السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي اوضح، السبت (18 تموز 2020)، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني مح

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناس

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، امجد العقابي، اليوم السبت، عن ابرز التفاصيل في ملف الربط الخليجي للطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان مدة انجاز هذا المشروع لا تتجاوز سنة ونصف.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)، إن "الربط الخليجي للطاقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد.. وهذا ما سيفعله خلال تواجده فيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد.. وهذا ما سيفعله خلال تواجده فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).