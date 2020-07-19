إنطلاق الانتخابات التشريعية السورية

2020/07/19 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في سوريا،اليوم الاحد انتخابات الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب (البرلمان) التي يخوضها نحو 1600 مرشح.

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