وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى بغداد

2020/07/19 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل صباح، اليوم الاحد ، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة بغداد.

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